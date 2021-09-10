Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:



La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Firenze stanno eseguendo nel capoluogo toscano e in alcune

località nelle provincie di Salerno, Prato, Latina, Verona e Potenza, misure cautelari e perquisizioni nei

confronti di 13 indagati nell’ambito di un’operazione di polizia diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia

fiorentina e coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia con la quale è stata fermata l’ascesa di un clan

camorristico e sono stati bloccati finanziamenti Covid.

I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di associazione a delinquere, con l’aggravante mafiosa, finalizzata

alla commissione di reati contro il patrimonio, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco

ed esplosivi, violazione della normativa in materia di immigrazione, all’indebita percezione di erogazioni

pubbliche, nonché al riciclaggio e al reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.