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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Anche in Basilicata operazione anticamorra, tredici indagati. Bloccati finanziamenti Covid Guardia di finanza e polizia in varie regioni

10 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Firenze stanno eseguendo nel capoluogo toscano e in alcune
località nelle provincie di Salerno, Prato, Latina, Verona e Potenza, misure cautelari e perquisizioni nei
confronti di 13 indagati nell’ambito di un’operazione di polizia diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia
fiorentina e coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia con la quale è stata fermata l’ascesa di un clan
camorristico e sono stati bloccati finanziamenti Covid.
I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di associazione a delinquere, con l’aggravante mafiosa, finalizzata
alla commissione di reati contro il patrimonio, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco
ed esplosivi, violazione della normativa in materia di immigrazione, all’indebita percezione di erogazioni
pubbliche, nonché al riciclaggio e al reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.


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