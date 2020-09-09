La candidata nella lista del partito democratico Anna Sgobbio oggi a Roccaforzata e Monteparano.

Di seguito un comunicato diffuso dal partito democratico:

L’on. Laura Boldrini, Commissione III Affari esteri e comunitari, già Presidente della Camera dei Deputati, sarà a Taranto, per un incontro pubblico a sostegno del Partito Democratico e della candidata Lucia Pompigna, per l’Elezione del Consiglio regionale della Puglia, 20 e 21 Settembre 2020. Insieme con l’On. Laura Boldrini, vi saranno l’On. Ubaldo Pagano, parlamentare ionico, l’Avv. Massimo Moretti della Segreteria regionale PD, l’Assessore all’ambiente del Comune di Taranto, Annalisa Adamo. L’incontro pubblico sarà introdotto da Giovanni Chianese, Commissario Federazione Taranto e coordinato dall’Avv. Greta Marraffa. Interverrà Lucia Pompigna, bracciante agricola, candidata Lista PD. Taranto ambiente, sviluppo e diritto al lavoro: le idee e le proposte del PD. L’incontro avrà luogo giovedì 10 settembre pv, start ore 19.30, Piazzale Democrate Quartiere Portanapoli – Taranto Per Emiliano Presidente.