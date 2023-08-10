Stamattina l’assessore ha effettuato un sopralluogo al cantiere.

Sopralluogo che era stato sollecitato a fine giugno dal consigliere regionale Renato Perrini, a sua volta presente stamani e che nella richiesta di intervento aveva evidenziato ritardi e disagi.

Gli esiti del sopralluogo sono nel comunicato che segue. Viene annunciato dall’assessore regionale Anita Maurodinoia un monitoraggio costante (gravemente tardivo) dei lavori. La realtà è che si va a quaranta all’ora in una sola corsia, in quel tratto che collega il capoluogo e la valle d’Itria, lo Ionio con l’Adriatico. In questa non semplice stagione estiva un problema in più. Come da quattro anni a questa parte, che sia estate o inverno. Una richiesta: a fine lavori non si faccia nessuna inaugurazione ma, con silenzio, si metta questa strada finalmente a disposizione della comunità che non ne può più.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anna Maurodinoia, insieme alla dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Irene Di Tria, ha fatto un sopralluogo sul cantiere del tratto Orimini della SS 172 “Dei Trulli” a Martina Franca. Presente anche Vincenzo Marzi, responsabile della Struttura Anas Territoriale Puglia, il quale ha illustrato l’andamento dei lavori e ha spiegato i motivi dei ritardi denunciati dagli utenti soggetti a numerosi disagi.

“Certamente rispetto all’ultimo sopralluogo fatto a gennaio i lavori sono andati avanti – ha detto l’assessore Maurodinoia – anche se non nel rispetto del cronoprogramma ufficiale. Ci aspettavamo infatti che la nuova corsia venisse terminata a luglio, così da poter deviare il traffico su di essa e lavorare sulle altre corsie. Ci dicono che c’è un ritardo di circa due mesi a causa del rallentato approvvigionamento dei materiali, ora finalmente disponibili, per cui si potrà procedere con l’installazione delle barriere di sicurezza nelle prossime settimane, ferie permettendo, e si conta di aprire la strada e attivare la deviazione a settembre. Noi vigileremo su queste tempistiche con ulteriori sopralluoghi e chiederemo ad Anas un cronoprogramma ufficiale che indichi le nuove scadenze. Da quanto detto oggi i lavori non potranno più essere terminati ad ottobre ma il prossimo gennaio. Chiederemo di impiegare più forza lavoro affinché si possano accelerare i tempi di realizzazione degli interventi residuali, ad es. le due rotatorie, di cui una quasi completata aspetta il montaggio delle barriere antirumore. Circa le rotatorie abbiamo avuto rassicurazioni sulla cura del verde e l’installazione della segnaletica.”

“Con questo sopralluogo – conclude l’assessore Maurodinoia – , avvieremo un monitoraggio costante dei lavori da parte degli uffici del mio Assessorato, perché si tratta di una strada strategica per le attività economiche e turistiche della zona, in quanto unisce Martina Franca a Taranto, ma soprattutto perché siamo di fronte a un cantiere che sta creando da anni disagi e pericoli nella viabilità ordinaria.”

Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia:



Il sopralluogo sul cantiere della Statale 172, sollecitato personalmente all’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia, al quale hanno partecipato anche l’ing.Vincenzo Marzi (Anas), il coordinamento FdI Martina Franca, il consigliere comunale di Martina Franca Grazia Lillo, è servito a dare concretezza alle mie parole”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini che prosegue: “Negli ultimi anni ho suonato il campanello d’allarme sostenendo che la lentezza con la quale procedevano i lavori nascondeva complicazioni e oggi tutti ne hanno avuto consapevolezza. Fin dall’inizio avevo detto che il primo tratto che andava realizzato era San Paolo-Martina Franca perché è il più pericoloso. Invece, si è voluto investire su un tratto che non necessitava di lavori urgenti, quello che collega Orimini a Taranto. L’incontro di oggi è servito finalmente a fare sinergia: tutti abbiamo sollecitato l’Anas alla massima attenzione e operatività su un cantiere da molti anni aperto, nevralgico per il nostro territorio, e che costituisce l’unica arteria di collegamento tra l’Adriatico e lo Jonio che ha causato, in questi lunghi anni, problemi di sicurezza e ha danneggiato il tessuto economico. L’afflusso turistico e la voglia dei nostri concittadini di raggiungere la riviera ionica e adriatica moltiplicano le difficoltà alla viabilità, ancora ridotta in entrambi i sensi di marcia nel tratto unico e nevralgico che connette Martina a Taranto. Basti pensare che la sola avaria di un mezzo pesante rischia di paralizzare il flusso in diverse occasioni, impedendo anche lo scorrimento dei mezzi di emergenza e di soccorso: si rischia veramente troppo. Per questo entro fine settembre, da quanto emerso dal sopralluogo, verrà aperta la nuova corsia e saranno ultimate le rotatorie . Entro gennaio 2024 saranno ultimati tutti i lavori previsti. Un sopralluogo importante ma che mette in evidenza ancora tanti dubbi sulla consegna di fine lavori. Non si può indugiare oltre. Continuerò a vigilare” conclude Perrini.