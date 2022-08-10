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Puglia, giunta regionale: deliberati interventi di somma urgenza ELENCO Per circa due milioni di euro

10 Agosto 2022
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Stralcio del comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Giunta regionale ha approvato, nell’ambito del finanziamento regionale degli interventi di somma urgenza di competenza comunale, lo stanziamento di 1.972.709 euro per 14 progetti presentati ritenuti ammissibili come da tabella:

 

Provincia

ENTE LOCALE RICHIEDENTE

LAVORI

IMPORTO AMMISSIBILE

Lecce

SANTA CESAREA TERME

Distacco di una significativa parte della parete rocciosa in falesia località Porto Miggiano.

€ 190.000,00

Lecce

MINERVINO DI LECCE

Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza e ricostruzione muri di cinta crollati, rimozione di detriti nelle condotte, pozzetti e griglie di rete pluviale nell’abitato a seguito dell’evento alluvionale del 18 novembre 2021 – DANNI PER CALAMITA’ NATURALI

€ 200.000,00

Lecce

CASTRO

Intervento su muro di recinzione del bosco di Castro, stradina intorno alle mura del Castello

€ 95.909,04

Brindisi

FASANO

Intervento di rimozione del materiale di risulta e ripulire l’area dai blocchi di cemento che ostruisce il canale artificiale in Località Fiume di Torre Canne di Fasano.

€ 4.270,00

Foggia

PANNI

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di contenimento nel centro abitato posto a valle della via Enrico Toti e a monte di via Foggia

€ 200.000,00

Foggia

ANZANO DI PUGLIA

Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza di un tratto fognario nei pressi del centro abitato

€ 200.000,00

Foggia

STORNARA

Messa in sicurezza e sistemazione delle aree di via S. Grandone e via R. Margherita

€ 200.000,00

Foggia

TORREMAGGIORE

Messa in sicurezza e sistemazione delle aree del versante in frana e ripristino della circolazione sulla strada extraurbana n.52 tratto nelle chilometriche +0,300 e +0,880

€ 200.000,00

Foggia

SANT’AGATA DI PUGLIA

Messa in sicurezza del muro di contenimento perimetrale al campo sportivo “San Carlo”

€ 200.000,00

Lecce

TIGGIANO

Urgenti lavori manutenzione nel cimitero comunale di n.3 edicole funerarie di proprietà comunale

€ 150.000,00

Lecce

GALATONE

Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza ripristini pavimentazioni, infissi, sradicamento nel giardino di albero con conseguente intervento dei VV.FF., ripristino dell’ascensore per disabili a causa di danni elettrici all’interno della scuola primaria “Don Milani” , inoltre presso la scuola secondaria “De Ferraris” sollevamento con conseguente distacco della pavimentazione esterna d’ingresso al plesso scolastico tutto ciò a seguito dell’evento alluvionale del 26.08.2021 – intervento scuola d’infanzia ” Montessori” a causa della  rottura di tubazioni idriche di adduzione acqua, nonché l’allagamento degli spazi interni e il danneggiamento di tutta la pavimentazione interna in parquet nonché dell’impianto termico a pavimento

€ 154.000,00

Foggia

SAN MARCO LACATOLA

Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità del tronco di fogna bianca lungo la strada vicinale”Casino Ciardi” in Località “San Nicola”

€ 178.530,00


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