Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza e ricostruzione muri di cinta crollati, rimozione di detriti nelle condotte, pozzetti e griglie di rete pluviale nell’abitato a seguito dell’evento alluvionale del 18 novembre 2021 – DANNI PER CALAMITA’ NATURALI

Intervento di rimozione del materiale di risulta e ripulire l’area dai blocchi di cemento che ostruisce il canale artificiale in Località Fiume di Torre Canne di Fasano.

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di contenimento nel centro abitato posto a valle della via Enrico Toti e a monte di via Foggia

Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza di un tratto fognario nei pressi del centro abitato

Messa in sicurezza e sistemazione delle aree di via S. Grandone e via R. Margherita

Foggia

TORREMAGGIORE

Messa in sicurezza e sistemazione delle aree del versante in frana e ripristino della circolazione sulla strada extraurbana n.52 tratto nelle chilometriche +0,300 e +0,880