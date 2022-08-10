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Caldo: Bari oggi bollino giallo, domani verde. Ieri nubifragi nel foggiano, tromba d’aria nel Salento Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

10 Agosto 2022
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Ieri l’allerta maltempo per l’intera Puglia. Nel pomeriggio, nubifragi a Foggia e San Severo ed allerta con il codice rosso ad Accadia, Ascoli Satriano, Monteleone di Puglia ed Ordona. Dall’altra parte della regione, tromba d’aria nella zona del Capo di Leuca.

Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

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Citta’ 09/08/2022 10/08/2022 11/08/2022
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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