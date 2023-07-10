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Fritrak - Trasporto acqua

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Di seguito il bollettino diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 10/07/2023 11/07/2023 12/07/2023
.ANCONA Livello1 Livello2 Livello2
.BARI Livello0 Livello1 Livello2
.BOLOGNA Livello2 Livello2 Livello3
.BOLZANO Livello2 Livello3 Livello1
.BRESCIA Livello2 Livello2 Livello1
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello1
.CAMPOBASSO Livello1 Livello2 Livello2
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello2 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello2 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello1 Livello1 Livello0
.LATINA Livello2 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello2 Livello2 Livello1
.NAPOLI Livello1 Livello1 Livello0
.PALERMO Livello1 Livello1 Livello1
.PERUGIA Livello2 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello1 Livello2 Livello2
.REGGIO CALABRIA Livello0 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello2 Livello3 Livello1
.TRIESTE Livello1 Livello1 Livello1
.VENEZIA Livello1 Livello1 Livello1
.VERONA Livello2 Livello2 Livello1
.VITERBO Livello2 Livello2 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


Fritrak - Trasporto acqua




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