Di seguito il bollettino diffuso dal ministero della Salute:
|Citta’
|10/07/2023
|11/07/2023
|12/07/2023
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)