Di Francesco Santoro:

«Probabilmente c’è nell’aria la volontà di farmi scendere in campo. Ma non ho ancora avuto una proposta ufficiale». Lo ha dichiarato a Open, il sito di informazione fondato dal direttore del Tg di La7 Enrico Mentana, il capo della task force per il contrasto al Covid-19 in Puglia, Pier Luigi Lopalco. Lo scienziato cui il presidente Michele Emiliano ha affidato il compito di gestire l’emergenza sanitaria non smentisce la possibilità di partecipare attivamente alle prossime elezioni. E a settembre potrebbe continuare a offrire il proprio contributo dai banchi del Consiglio regionale.

Le polemiche innescate dalle indiscrezioni sulla candidatura? «Si parla tanto di società civile che si deve impegnare, dare il suo contributo-dichiara a Open il professore dell’Università degli studi di Pisa-. Poi quando capita che uno di scienza, o comunque un professionista, si trova nell’agone, si comincia a fare gli schizzinosi rifiutando la politica. È un atteggiamento che non trovo corretto. Questo non vuol dire che mi candiderò. Non capisco altrimenti il ragionamento. Poi uno è libero di votare chi vuole». Lopalco afferma, infine, di essere, sin dalla nascita, di centrosinistra. «E oggi Emiliano mi sembra sia il candidato del centrosinistra-spiega a Open-. Ma ripeto, non ho mai avuto nessuna richiesta ufficiale, né tantomeno ho ancora fatto mente locale sulla possibilità. Sono voci che girano ormai da giorni, ma per il momento mi sento solo in mezzo a una polemica».