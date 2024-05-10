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2 Maggio 2026
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Bari oggi tra il rischio retrocessione e l’inizio della corsa per il nuovo sindaco Calcio e politica: finisce il campionato di serie B, comincia la presentazione delle liste come in altri 61 Comuni pugliesi ELENCO

10 Maggio 2024
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Calcio e politica, le cose di cui si parla di più. Oggi a Bari non sono semplicemente questioni di discussione fra amici, conoscenti o parenti. Sono questioni con evoluzioni decisive nel giro di poche ore o di pochi giorni.

Finisce il campionato di calcio di serie B: al “San Nicola” è ospite il Brescia, in questa ultima giornata del torneo cadetto. Inizio ore 20,30 come per tutte le altre partite dell’ultimo turno. Il Bari in caso di vittoria avrebbe i playout garantiti, ovvero la garanzia di evitare la retrocessione diretta. In caso di altri risultati potrebbe rischiare di essere, stasera, in serie C. Da seguire molto da vicino, al riguardo, anche Ascoli-Pisa, Feralpisalò-Ternana e Spezia-Venezia. La classifica infatti recita, per le posizioni di rischio: Spezia 41, Ternana 40, Bari ed Ascoli 38 (Feralpisalò a quota 33 e Lecco con 26 punti già retrocesse). Il Bari è in vantaggio nei confronti dell’Ascoli nei confronti diretti. È molto avvincente anche la questione-promozione con il Como in vantaggio di due punti nei confronti del Venezia. Ma a Bari si deve pensare ad altro.

In giornata, nel capoluogo pugliese come in altri 61 Comuni pugliesi nell’ambito di 3716 in tutta Italia, inizia la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali. Il termine è fissato per domani a mezzogiorno, quando si avrà dunque il quadro preciso di tutti i contendenti delle comunali.

Tratto da Tuttitalia:

Provincia Comuni al voto in Puglia

– in grassetto i comuni maggiori di 15.000 ab.
– in MAIUSCOLO i comuni capoluogo di provincia
– fra parentesi la popolazione legale al censimento 2021
Città
metr. BA

9 comuni
Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione
BARI (315.948) Antonio Decaro
ANTONIO DECARO		 Italia in Comune, Id Iniziativa Democratica per la Puglia, Sud al Centro, Progetto Bari, Partito Democratico, Democratici Ecologisti-Progressisti X Bari, Popolari per Bari, Avanti Decaro, Bari Bene Comune, # Decaro Sindaco, Decaro per Bari
Binetto (2.138) Vito Bozzi Noi per Binetto-Passione Comune
Bitritto (11.287) Giuseppe Giulitto Crescere con Bitritto
Cellamare (5.798) Gianluca Vurchio Insieme per Cellamare
Gioia del Colle (26.731) Giovanni Mastrangelo
GIOVANNI MASTRANGELO		 Forza Italia, Mastrangelo Sindaco, (R)Innova, Prima Gioia, Lega Salvini, Fratelli d’Italia
Putignano (26.087) Luciana Laera
LUCIANA LAERA		 Generazioni, Putignano Bene Comune, Per Putignano
Rutigliano (18.262) Giuseppe Valenzano
GIUSEPPE VALENZANO		 Italia in Comune, Partito Democratico, Amiamo Rutigliano, Associazione Libertà e Progresso, Mondo Sociale
Santeramo in Colle (*(25.870)
Turi (12.928) Ippolita Resta Turinasce
Prov. BT

1 comune
Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione
Trinitapoli (**(13.970)
Prov. BR

3 comuni
Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione
Erchie (*(8.286)
Mesagne (26.114) Antonio Matarrelli
ANTONIO MATARRELLI		 Giovani Mesagnesi, Mesagne Viva, Mesagne Popolare, Mesagne al Centro, Avanti Mesagne, Vizzino al Servizio dei Cittadini, La Mia Città, Mesagne Insieme, Mesagne Civica
Villa Castelli (9.079) Giovanni Barletta Diventerà Bellissima
Prov. FG

16 comuni
Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione
Apricena (12.617) Antonio Potenza Uniti per Cambiare
Biccari (2.640) Gianfilippo Mignogna Biccari Cambia
Carlantino (826) Graziano Coscia Cambiamo Carlantino
Castelnuovo della Daunia (1.292) Guerino De Luca Uniamoci Castelnuovo
Celle di San Vito (147) Palma Maria Giannini Patto per Celle
Deliceto (3.563) Pasquale Bizzarro Insieme per Deliceto
Isole Tremiti (*(464)
Manfredonia (*(54.342)
Poggio Imperiale (2.511) Alfonso D’Aloiso Partito Democratico
San Giovanni Rotondo (26.382) Michele Crisetti
MICHELE CRISETTI		 Res Lavoro Solidarietà Felicità, Partito Democratico, San Giovanni Rotondo Popolare
San Severo (49.843) Francesco Miglio
FRANCESCO MIGLIO		 Id Iniziativa Democratica per la Puglia, Unione di Centro, San Severo Democratica, Partito Democratico, Democratici & Socialisti
Stornarella (5.228) Massimo Colia Progetto Comune
Torremaggiore (16.567) Emilio Di Pumpo
EMILIO DI PUMPO		 Torremaggiore in Comune, Civica 4.0, Partito Democratico, Id Iniziativa Democratica per la Puglia-Impegno Democratico, Gd Giovani Democratici
Troia (6.771) Leonardo Cavalieri Democratici Insieme
Volturara Appula (391) Vincenzo Zibisco Volturara Nel Cuore
Volturino (1.554) Francesco Di Pasqua Vultur
Prov. LE

29 comuni
Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione
Andrano (4.609) Salvatore Musaro’ Unione Popolare
Bagnolo del Salento (1.767) Irene Chilla Impegno per Bagnolo
Botrugno (2.613) Silvano Macculi Uniti per Botrugno
Campi Salentina (9.885) Alfredo Paolo Fina L.C.: Idea Campi
Carpignano Salentino (3.678) Mario Bruno Caputo Libertà & Democrazia
Castri di Lecce (2.789) Andrea De Pascali Castri Cresce
Copertino (23.159) Sandrina Schito
SANDRINA SCHITO		 Italia in Comune, Copertino Popolare, Liberamente, Alba Nuova, W Vivacittà, Partito Democratico, Va Valore Assoluto, Uniti SI Vince!, +C Copertino
Corsano (5.199) Biagio Raona Corsano Futura
Cursi (3.891) Antonio Melcore Insieme per Cursi
Giuggianello (1.141) Luca Benegiamo Senso Civico Più
LECCE (94.783) Carlo Maria Salvemini
CARLO MARIA SALVEMINI		 Civica., Puglia Popolare, Sveglia Lecce, Lecce Città Pubblica, Noi per Lecce, Unione di Centro, Coscienza Civica-Ideazione, Partito Democratico
Lequile (8.688) Vincenzo Carla’ La Svolta
Martignano (1.586) Luciano Aprile Insieme per Crescere
Miggiano (3.296) Michele Pompeo Sperti Uniti per Miggiano
Minervino di Lecce (3.500) Ettore Salvatore Caroppo L’Alveare
Morciano di Leuca (3.049) Lorenzo Ricchiuti Avanti Uniti per Morciano
Muro Leccese (4.765) Antonio Lorenzo Donno L.C.: Uniti X Muro
Neviano (**(4.954)
Novoli (7.639) Marco De Luca Insieme per Novoli
Palmariggi (1.403) Franco Zezza Palmariggi in Comune
Parabita (8.741) Stefano Prete Lista Agorà
Seclì (1.820) Antonio Casarano Al Servizio di Seclì
Soleto (5.236) Graziano Vantaggiato Per Soleto
Sternatia (2.179) Massimo Manera #ioscelgo#sternatia
Supersano (4.181) Bruno Corrado Obiettivo Supersano
Surano (1.542) Salvatore Fernando Puce Ripartiamo Insieme
Tiggiano (2.753) Giacomo Cazzato Tiggiano al Centro
Tuglie (5.067) Massimo Stamerra Insieme per Tuglie
Zollino (1.892) Edoardo Calo’ Zollino di Tutti
Prov. TA

4 comuni
Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione
Carosino (6.663) Onofrio Di Cillo Adesso!
Faggiano (3.423) Antonio Cardea Democratici di Centro Sinistra
Maruggio (5.288) Adolfo Alfredo Longo Per Maruggio
Statte (*(13.136)
(*) Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.
(**) Comune il cui Consiglio si rinnova per la scadenza del periodo di scioglimento per l’applicazione della misura prevista dall’art.143 del D.Lgs. n.267/2000.

 

 

 

 


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