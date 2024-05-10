Calcio e politica, le cose di cui si parla di più. Oggi a Bari non sono semplicemente questioni di discussione fra amici, conoscenti o parenti. Sono questioni con evoluzioni decisive nel giro di poche ore o di pochi giorni.

Finisce il campionato di calcio di serie B: al “San Nicola” è ospite il Brescia, in questa ultima giornata del torneo cadetto. Inizio ore 20,30 come per tutte le altre partite dell’ultimo turno. Il Bari in caso di vittoria avrebbe i playout garantiti, ovvero la garanzia di evitare la retrocessione diretta. In caso di altri risultati potrebbe rischiare di essere, stasera, in serie C. Da seguire molto da vicino, al riguardo, anche Ascoli-Pisa, Feralpisalò-Ternana e Spezia-Venezia. La classifica infatti recita, per le posizioni di rischio: Spezia 41, Ternana 40, Bari ed Ascoli 38 (Feralpisalò a quota 33 e Lecco con 26 punti già retrocesse). Il Bari è in vantaggio nei confronti dell’Ascoli nei confronti diretti. È molto avvincente anche la questione-promozione con il Como in vantaggio di due punti nei confronti del Venezia. Ma a Bari si deve pensare ad altro.

In giornata, nel capoluogo pugliese come in altri 61 Comuni pugliesi nell’ambito di 3716 in tutta Italia, inizia la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali. Il termine è fissato per domani a mezzogiorno, quando si avrà dunque il quadro preciso di tutti i contendenti delle comunali.

Tratto da Tuttitalia:

Prov. BT 1 comune Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione Trinitapoli (**) (13.970)

Prov. BR 3 comuni Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione Erchie (*) (8.286) Mesagne (26.114) Antonio Matarrelli

Giovani Mesagnesi, Mesagne Viva, Mesagne Popolare, Mesagne al Centro, Avanti Mesagne, Vizzino al Servizio dei Cittadini, La Mia Città, Mesagne Insieme, Mesagne Civica Villa Castelli (9.079) Giovanni Barletta Diventerà Bellissima

Prov. TA 4 comuni Comune (censimento 2021) Sindaco uscente Coalizione Carosino (6.663) Onofrio Di Cillo Adesso! Faggiano (3.423) Antonio Cardea Democratici di Centro Sinistra Maruggio (5.288) Adolfo Alfredo Longo Per Maruggio Statte (*) (13.136)