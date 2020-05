Una settantina nel brindisino, 25 nel foggiano. Seu a Taranto e in provincia. E così via. Sono 121 almeno i medici contagiati dal corona virus in Puglia ed è per questo che gli ordini professionali del settore chiedono un incontro urgente al presidente della Regione. Tema: come gestire in sicurezza, che sia tale anche per gli operatori sanitari, la nuova fase per fronteggiare il corona virus.