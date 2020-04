Di Nino Sangerardi:

“La Regione Puglia,purtroppo,presenta uno dei più bassi indici di lettura in Italia”. Constatazione triste sottoscritta da presidente e assessori regionali a fine marzo 2020.E quindi decidono di spendere euro 100 mila per il “Piano annuale promozione della lettura e del libro” la cui predisposizione e messa in opera è stata affidata al Consorzio Teatro pubblico pugliese.

Risale al 2016 il Piano strategico della cultura 2017-2026,ideato dalla Giunta regionale, che prevede azioni per la tutela e valorizzazione dei beni culturali,sostegno al patrimonio materiale e immateriale,rafforzamento della lettura visti come fondamentali strumenti di sviluppo sociale e culturale.Inoltre,gli amanuensi d’Apulia fanno sapere che nel 2013 il Consiglio regionale ha deliberato la Legge n.40 con oggetto “Iniziative a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia”.Norma che stabilisce,tra l’altro,di realizzare progetti che devono “rivolgersi ai non lettori,a lettori deboli in età prescolare e scolare”.Creare pari opportunità di fruizione del libro,programmi di invito alla lettura,manifestazioni,eventi e premi letterari anche itineranti.Promuovere la rete dei servizi bibliotecari di pubblica lettura e di biblioteche scolastiche,la digitalizzazione e ammodernamento tecnologico delle imprese editoriali e Istituzioni culturali,sostenere attività di traduzione di libri e infrastrutturazione digitale delle librerie indipendenti e loro presenza sul web anche mediante la creazione di piattaforme di networking,misure per l’accesso al credito delle compagini di settore e degli operatori della filiera del libro.Progetti e interventi da attuare tramite il Piano annuale per la promozione del libro e della lettura da predisporre,sentito il parere della Consulta del libro e della lettura.Quest’ultima è istituita presso la presidenza della Giunta regionale e ne fanno parte un rappresentante della medesima Giunta, dell’Associazione italiana biblioteche,dell’Associazione librai italiani,del Comitato universitario regionale di coordinamento,dell’Ufficio scolastico regionale,dell’Associazione culturale pediatri,dell’Associazione librai pugliesi e librai indipendenti,del coordinamento poli bibliotecari provinciali,due componenti di associazioni o organismi culturali che promuovono la lettura.Incarico che dura tre anni,a titolo gratuito e si riunisce due volte ogni anno.Quando sarà operativo il Piano assegnato al Consorzio Teatro pubblico pugliese? Non è dato sapere.