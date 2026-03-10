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Gli scout di Ceglie Messapica in visita ai carabinieri Gruppo Agesci

10 Marzo 2026
CC SVN Scout Ceglie M.ca

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Un incontro all’insegna dell’educazione civica e della cultura della legalità: è quanto vissuto alcuni giorni fa dagli scout del gruppo AGESCI di Ceglie Messapica, ospiti della sede della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni.

I trenta ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni, accompagnati dai loro capi gruppo, hanno avuto l’opportunità di esplorare da vicino gli ambienti della caserma, confrontandosi con i militari in servizio e approfondendo il funzionamento dell’Arma, da sempre in prima linea nella tutela della sicurezza e nel rispetto delle regole.

A fare gli onori di casa sono stati il Comandante della Compagnia, Capitano Vito Sacchi, e il Comandante del Nucleo Forestale di Ceglie Messapica, Maresciallo Capo Eliseo Zongoli.

Durante il costruttivo confronto sono stati trattati temi di particolare rilevanza per la formazione della cultura della legalità, tra cui i più recenti fatti di cronaca e le attività di tutela ambientale. L’attiva partecipazione e la curiosità dei giovani scout hanno permesso di analizzare argomenti complessi con un approccio diretto e un linguaggio chiaro. Oltre ai riferimenti normativi, sono stati esposti casi pratici, esperienze personali e considerazioni; nell’occasione, i ragazzi sono stati inoltre invitati a seguire i profili social ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento ha rappresentato l’incontro tra due mondi che, pur diversi nelle forme, condividono valori fondamentali: la disciplina, il senso del dovere, l’amore per la comunità e il desiderio autentico di costruire, insieme, un futuro migliore.

L’iniziativa ha riscosso notevole interesse, confermandosi un momento fondamentale di crescita civile. L’incontro si inserisce in un più ampio calendario di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri impegnata al fianco dei giovani, con l’obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia nelle Istituzioni


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