Di seguito un comunicato diffuso da Attiva Lizzano:

L’Associazione Attiva Lizzano, da molti anni impegnata per la tutela dell’ambiente e salute, invita tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare alla presentazione del libro Scienziate Visionarie. 10 storie di impegno per la salute e l’ambiente (Edizioni Dedalo) di Cristina Mangia e Sabrina Presto.

L’incontro si terrà martedì 11 marzo, alle ore 16.30, nel plesso “Chionna”, via S. Pellico angolo via Bucci a Lizzano ed è organizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” – Lizzano e con il sostegno di Fondazione con il Sud.

Da Donella Meadows, scienziata “del limite” a Alice Hamilton, pioniera della salute in fabbrica, da Sara Josephine Baker che salvò più di 90.000 bambini a Wangari Muta Maathai, la scienziata che piantava alberi, il libro racconta le biografie di dieci Scienziate che, nonostante gli stereotipi e le discriminazioni di genere, hanno portato la ricerca fuori dai laboratori lottando per la salvaguardia del nostro pianeta e della salute pubblica.

Saluti istituzionali a cura della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo A. Manzoni, dott.ssa Lucia Calò e del sottoscritto Presidente di Attiva Lizzano.

La prof.ssa Cosima Saracino dialogherà con la co-autrice e ricercatrice dott.ssa Cristina Mangia.

Sarà un momento prezioso per discutere e riflettere su temi fondamentali quali crisi ambientali e sociali che oltre dati e teorie abbracciano una scienza umana e vicina ai sentimenti.

La dott.ssa Cristina Mangia è ricercatrice del CNR presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima di Lecce. È stata anche Presidente dell’Associazione Donne e Scienze e ha ricevuto il premio “Wangari Maathai. Donne Pace e Ambiente”.

Ingresso libero, vi aspettiamo perchè “la società che guarda solo ai dati è una società che si perde” (Donella Meadows).