In alcune zone d’Italia l’allerta oggi, anche arancione, è per le precipitazioni. Possibili temporali o nevicate (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Non per la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. I rinforzi più intensi si avranno lungo costa e sui settori montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.