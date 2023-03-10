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Puglia: 1627941 positivi a test corona virus, incremento di 130 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

10 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 10 marzo 2023

130

Nuovi casi

3.975

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 65
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 12
Provincia di Lecce: 18
Provincia di Taranto: 10
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
1.683

Persone attualmente positive

71

Persone ricoverate in area non critica

1

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.627.941

Casi totali

13.846.861

Test eseguiti

1.616.589

Persone guarite

9.669

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.498
Provincia di Bat: 136.074
Provincia di Brindisi: 155.895
Provincia di Foggia: 226.240
Provincia di Lecce: 346.734
Provincia di Taranto: 218.956
Residenti fuori regione: 17.158
Provincia in definizione: 5.386

 

 

 

 

 

 

 


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