Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 10 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 65
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 12
Provincia di Lecce: 18
Provincia di Taranto: 10
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
1.683
Persone attualmente positive
71
Persone ricoverate in area non critica
1
Persone in terapia intensiva
1.616.589
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.498
Provincia di Bat: 136.074
Provincia di Brindisi: 155.895
Provincia di Foggia: 226.240
Provincia di Lecce: 346.734
Provincia di Taranto: 218.956
Residenti fuori regione: 17.158
Provincia in definizione: 5.386