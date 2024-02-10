L’immagine di home page è tratta dallo schema diffuso dal dipartimento della protezione civile. Riguarda il rischio idrogeologico in varie regioni, anche con tracce di allerta arancione. Rischio idrogeologico che non riguarda la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla scorsa mezzanotte per 24-36 ore. Si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su tutta la Puglia, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale. Si prevedono mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.