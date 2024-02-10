Di seguito un comunicato diffuso da Ali:



Contro il disegno del governo di autonomia differenziata e contro il blocco del fondo di sviluppo e coesione, Giovanna Bruno, sindaco di Andria e presidente regionale ALI Puglia, ritorna sull’autonomia differenziata aderendo alla manifestazione dei sindaci programmata per il prossimo 16 febbraio 2024 a Roma.

Giovanna Bruno è stata tra i primi firmatari di una petizione finalizzata a bloccare i disegni di autonomia differenziata che potrebbero arrecare ulteriori divari tra Nord e Sud in materia di pubblica istruzione. Come ha più volte dichiarato, la sua “contrarietà al Progetto di Legge presentato nella nuova bozza che, dietro la maschera di previsione costituzionale, nasconde invece il serio pericolo di una ulteriore divisione dell’Italia per settori e per regioni, non possiamo assolutamente permettercela, perché questo significherebbe incrementare i dislivelli sociali, culturali, sanitari, economici, in un momento in cui invece l’Italia deve rafforzarsi come paese in tutta la sua unità”.

L’invito rivolto a tutti i Sindaci e amministratori pugliesi è di aderire alla manifestazione organizzata per il prossimo 16 febbraio a Roma: “L’obiettivo è, ancora una volta, far comprendere perché l’autonomia differenziata spacca l’Italia, senza sé e senza ma. In un momento storico in cui più di sempre è indispensabile assottigliare le differenze territoriali in termini di erogazione e qualità dei servizi, il disegno Calderoli punta, invece, a ridurre i diritti delle persone nella sanità, nella scuola, nel welfare”.

Altre iniziative sono in programma in questi giorni (ieri a Bari con CGIL e UIL, partiti e con sindaci e presidente Emiliano) e nelle prossime settimane in altre città pugliesi e del sud; proprio Andria ospiterà un confronto dibattito il prossimo 26 febbraio alle ore 19:00 alla presenza del Sindaco di Bari, presidente ANCI, Antonio Decaro e del costituzionalista Gianfranco Viesti, modera Davide Carlucci, già Sindaco di Acquaviva delle Fonti, giornalista di Repubblica, presidente dell’associazione Recovery Sud.