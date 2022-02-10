Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 10 febbraio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.600
Provincia di Bat: 408
Provincia di Brindisi: 579
Provincia di Foggia: 936
Provincia di Lecce: 1.482
Provincia di Taranto: 717
Residenti fuori regione: 35
Provincia in definizione: 21
101.544
Persone attualmente positive
748
Persone ricoverate in area non critica
68
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 224.766
Provincia di Bat: 67.306
Provincia di Brindisi: 62.351
Provincia di Foggia: 103.849
Provincia di Lecce: 109.086
Provincia di Taranto: 91.092
Residenti fuori regione: 4.857
Provincia in definizione: 2.197