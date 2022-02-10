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6 Maggio 2026
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Puglia: 665504 positivi a test corona virus, incremento di 5778 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

10 Febbraio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 10 febbraio 2022

5.778

Nuovi casi

40.824

Test giornalieri

21

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.600
Provincia di Bat: 408
Provincia di Brindisi: 579
Provincia di Foggia: 936
Provincia di Lecce: 1.482
Provincia di Taranto: 717
Residenti fuori regione: 35
Provincia in definizione: 21
101.544

Persone attualmente positive

748

Persone ricoverate in area non critica

68

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

665.504

Casi totali

8.190.028

Test eseguiti

556.566

Persone guarite

7.394

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 224.766
Provincia di Bat: 67.306
Provincia di Brindisi: 62.351
Provincia di Foggia: 103.849
Provincia di Lecce: 109.086
Provincia di Taranto: 91.092
Residenti fuori regione: 4.857
Provincia in definizione: 2.197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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