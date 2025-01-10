Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore regionale alla Cultura e Legalità Viviana Matrangola dichiarano:

“Con riferimento alla disponibilità che è stata data dei locali della Biblioteca comunale di Nardò ad ospitare la presentazione del libro di CasaPound, si invita il Sindaco a rivalutare questa scelta e ad adottare le regole presenti in molte amministrazioni sull’utilizzo delle sale pubbliche che impediscono lo svolgimento di eventi di natura politica o partitica al loro interno e che, in ogni caso, subordinano tali eventi alla dichiarazione di adesione integrale degli organizzatori ai valori della Costituzione, tra i quali l’antifascismo è preminente.

Il valore dell’antifascismo è infatti uno dei principi fondanti della nostra Costituzione repubblicana. Una Costituzione che, proprio affermando il suo carattere democratico, non consente la realizzazione di manifestazioni che si richiamino a un’ideologia autoritaria. L’evento in questione, che vede – come da locandina – come unici relatori il presidente nazionale di CasaPound Italia e un rappresentante nazionale di CasaPound, ha un chiaro orientamento politico e partitico, di un movimento di matrice neofascista.

Il Comune di Nardò ha peraltro pubblicato sul suo portale istituzionale una Carta dei Servizi nella quale viene chiesto “a tutti i soggetti che collaborano con la Biblioteca Vergari nell’organizzazione di iniziative di approfondimento culturale e scientifico, di sottoscrivere una dichiarazione di adesione ai principi, norme e valori della Costituzione italiana”. Si applichino dunque le regole che normalmente disciplinano l’utilizzo dei luoghi pubblici istituzionali e non si consenta a una manifestazione di orientamento neofascista di svolgersi all’interno della Biblioteca comunale di Nardò”.