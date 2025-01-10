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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Nardò, biblioteca a disposizione per la presentazione del libro di Casapound: Emiliano, rivedere la scelta Regione Puglia

10 Gennaio 2025
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore regionale alla Cultura e Legalità Viviana Matrangola dichiarano:

“Con riferimento alla disponibilità che è stata data dei locali della Biblioteca comunale di Nardò ad ospitare la presentazione del libro di CasaPound, si invita il Sindaco a rivalutare questa scelta e ad adottare le regole presenti in molte amministrazioni sull’utilizzo delle sale pubbliche che impediscono lo svolgimento di eventi di natura politica o partitica al loro interno e che, in ogni caso, subordinano tali eventi alla dichiarazione di adesione integrale degli organizzatori ai valori della Costituzione, tra i quali l’antifascismo è preminente.

Il valore dell’antifascismo è infatti uno dei principi fondanti della nostra Costituzione repubblicana. Una Costituzione che, proprio affermando il suo carattere democratico, non consente la realizzazione di manifestazioni che si richiamino a un’ideologia autoritaria. L’evento in questione, che vede – come da locandina – come unici relatori il presidente nazionale di CasaPound Italia e un rappresentante nazionale di CasaPound, ha un chiaro orientamento politico e partitico, di un movimento di matrice neofascista.

Il Comune di Nardò ha peraltro pubblicato sul suo portale istituzionale una Carta dei Servizi nella quale viene chiesto “a tutti i soggetti che collaborano con la Biblioteca Vergari nell’organizzazione di iniziative di approfondimento culturale e scientifico, di sottoscrivere una dichiarazione di adesione ai principi, norme e valori della Costituzione italiana”. Si applichino dunque le regole che normalmente disciplinano l’utilizzo dei luoghi pubblici istituzionali e non si consenta a una manifestazione di orientamento neofascista di svolgersi all’interno della Biblioteca comunale di Nardò”.


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