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Ex Ilva: Arcelor Mittal riapre alla trattativa. Oggi il Tar sul taglio della fornitura di gas. Domani incontro governo-sindacati Ieri una delegazione di lavoratori ricevuta dal presidente della Cei

10 Gennaio 2024
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Con alcune dichiarazioni diffuse da agenzie di stampa e riferite a fonti vicine ad Arcelor Mittal si riapre di fatto una trattativa con il socio pubblico di Acciaierie d’Italia. La questione riguarda la ricapitalizzazione da 320 milioni di euro. Una disponibilità condizionata, stando appunto a quanto riportato dalle fonti, da parte del gruppo indiano che ritiene di avere già investito nell’ordine dei due miliardi di euro, pressoché il doppio rispetto al socio pubblico.

Intanto il governo ha dato mandato ad Invitalia, appunto il socio pubblico di minoranza in Acciaierie d’Italia, di valutare la situazione con l’ufficio legale. Verso la statalizzazione, almeno a tempo, e la nomina di un commissario, resta la prospettiva principale. Domani pomeriggio il governo si confronterà, sugli sviluppi della situazione, con i sindacati.

Ieri intanto una delegazione di lavoratori dell’ex Ilva, coordinata dal sindacato Usb, è stata ricevuta da Matteo Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana.

Oggi il Tar Lombardia deve decidere nel merito sull’istanza della Snam che ha deciso di tagliare il gas ad Acciaierie d’Italia per il mancato pagamento di forniture per oltre trecento milioni di euro (ma nel frattempo la cifra si è raddoppiata, secondo stime).

 

 

 

 


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