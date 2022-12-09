rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Terremoto: lieve scossa in nottata nel foggiano al confine con la Campania Magnitudo 2,4 registrata alle 3,06

9 Dicembre 2022
Screenshot 20221209 051104

Il lieve sisma è stato registrato alle 3,06. Magnitudo 2,4 con epicentro a due chilometri da Monteleone di Puglia, provincia di Foggia, e quattro da Zungoli, provincia di Avellino.

(immagine: tratta da ingv.it)

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20260504 215356

Conversano-Monopoli: auto contro un muretto, morto 69enne Nel pomeriggio

Screenshot 20220828 213417

Cremonese-Lazio 1-2: risultato favorevole al Lecce, forse decisivo Calcio, i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione