Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 09 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 115
Provincia di Bat: 43
Provincia di Brindisi: 57
Provincia di Foggia: 62
Provincia di Lecce: 171
Provincia di Taranto: 26
Residenti fuori regione: 6
Provincia in definizione: 1
17.762
Persone attualmente positive
252
Persone ricoverate in area non critica
15
Persone in terapia intensiva
1.541.600
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 503.086
Provincia di Bat: 132.336
Provincia di Brindisi: 149.985
Provincia di Foggia: 218.835
Provincia di Lecce: 331.271
Provincia di Taranto: 211.423
Residenti fuori regione: 16.469
Provincia in definizione: 5.270