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Puglia: 1568675 positivi a test corona virus, incremento di 481 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

9 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 09 dicembre 2022

481

Nuovi casi

3.506

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 115
Provincia di Bat: 43
Provincia di Brindisi: 57
Provincia di Foggia: 62
Provincia di Lecce: 171
Provincia di Taranto: 26
Residenti fuori regione: 6
Provincia in definizione: 1
17.762

Persone attualmente positive

252

Persone ricoverate in area non critica

15

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.568.675

Casi totali

13.309.554

Test eseguiti

1.541.600

Persone guarite

9.313

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 503.086
Provincia di Bat: 132.336
Provincia di Brindisi: 149.985
Provincia di Foggia: 218.835
Provincia di Lecce: 331.271
Provincia di Taranto: 211.423
Residenti fuori regione: 16.469
Provincia in definizione: 5.270

 

 

 

 

 

 

 


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