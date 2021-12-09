Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 09 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 87
Provincia di Bat: 9
Provincia di Brindisi: 21
Provincia di Foggia: 75
Provincia di Lecce: 30
Provincia di Taranto: 2
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 3
4.886
Persone attualmente positive
136
Persone ricoverate in area non critica
18
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.844
Provincia di Bat: 28.914
Provincia di Brindisi: 22.573
Provincia di Foggia: 50.398
Provincia di Lecce: 33.607
Provincia di Taranto: 43.256
Residenti fuori regione: 1.066
Provincia in definizione: 552