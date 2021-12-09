rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Puglia: 282210 positivi a test corona virus, incremento di 229 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

9 Dicembre 2021
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 09 dicembre 2021

229

Nuovi casi

16.663

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 87
Provincia di Bat: 9
Provincia di Brindisi: 21
Provincia di Foggia: 75
Provincia di Lecce: 30
Provincia di Taranto: 2
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 3
4.886

Persone attualmente positive

136

Persone ricoverate in area non critica

18

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

282.210

Casi totali

4.965.030

Test eseguiti

270.419

Persone guarite

6.905

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.844
Provincia di Bat: 28.914
Provincia di Brindisi: 22.573
Provincia di Foggia: 50.398
Provincia di Lecce: 33.607
Provincia di Taranto: 43.256
Residenti fuori regione: 1.066
Provincia in definizione: 552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: il fermo per la morte del 68enne trovato cadavere in un negozio un mese dopo la sparizione Carabinieri

aeroporto Brindisi 1 scaled

New York-Bari, è arrivato il primo volo United Atterraggio ad inizio giornata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione