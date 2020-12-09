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Gravina in Puglia: scuole chiuse fino al 14 dicembre Il sindaco: ancora troppo alta l'incidenza del contagio da corona virus

9 Dicembre 2020
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Ancora troppo alta l’incidenza dei casi. Non basta la sola zona arancelione. Il sindaco di Gravina in Puglia mantiene le scuole chiuse fino al 14 dicembre: didattica solo a distanza.

Scrive Alesio Valente, sindaco di Gravina in Puglia:

L’incidenza dei contagi è ancora troppo elevata e suggerisce prudenza, come emerso anche nel corso della riunione del Centro operativo comunale di Protezione Civile, appena conclusasi.

Pertanto, abbiamo unanimemente deciso di prorogare, fino al 14 Dicembre compreso, l’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole, incluse le paritarie.

Restano in vigore fino alla stessa data anche gli altri provvedimenti, come il divieto di stazionamento, la sospensione del mercato settimanale, la modifica degli orari di attivazione della Ztl e la sospensione del servizio dei parcheggi a pagamento.

A più tardi, per eventuali approfondimenti.


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