Di Francesco Ruggieri:

Cinque spettacoli con alcuni interpreti fra i più famosi in ambito nazionale. Spettacoli in programma al teatro Monticello di Grottaglie per la stagione teatrale 2024/2025 organizzata dal Comune in collaborazione con Puglia Culture. Alla prosa si aggiunge la rassegna La scena dei ragazzi intitolata Esprimi un desiderio! con matinée per le scuole e uno spettacolo pomeridiano per le famiglie.

Si parte l’11 gennaio si viaggia da Napoli a Parigi, verso il teatro di Molière, con Enzo Decaro che presenta al pubblico una rilettura del genio con “L’avaro immaginario” tratto da Molière/Luigi De Filippo con Nunzia Schiano e la compagnia Luigi De Filippo.

Tributo alla comicità barese dell’Anonima Gr con “Il Fantasma”, horror-comic scritto a due mani da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, con in scena oltre ai due autori anche Brando Rossi (7 febbraio).

Il cantautore milanese Eugenio Finardi arriva a Grottaglie con il suo “Voce umana”, per la regia di Marco Caronna: uno spettacolo voce e chitarra che anticipa con alcuni brani inediti l’uscita del nuovo concept album di Finardi, prevista in primavera (23 febbraio). Con Finardi, sul palco, Giovanni “Giuvazza” Maggiore, eclettico chitarrista e sound designer, che parteciperà attivamente anche alla parte teatrale e alle sonorizzazioni. Quadri in cammino, colori e apparizioni evocative ad impreziosire il racconto.

Nel primo giorno di primavera, scelto anche come Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, in scena al Teatro Monticello ci sarà “Le serve” (21 marzo), per la regia di Veronica Cruciani (premio della Critica e Hystrio) che ambienta la vicenda in una città contemporanea, valorizzando dunque i temi, attualissimi, del potere e del genere. In scena con Eva Robin’s, icona pop del transgender dall’originale percorso teatrale, due attrici cresciute alla Scuola dello Stabile di Torino, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna (Ubu 2019 come miglior attrice Under 35 e finalista 2022 per il miglior nuovo testo italiano).

La stagione si chiude ad aprile: Claudio Palma e Massimo De Matteo si misurano ancora una volta con la comicità senza tempo di Eduardo Scarpetta portando sul palco “‘Na Santarella” (2 aprile), con in scena anche Giovanni Allocca, Chiara Baffi, Marika De Chiara, Angela De Matteo, Carlo Di Maro, Luciano Giugliano, Valentina Martiniello, Peppe Miale, Sabrina Nastri, Federico Siano.

Gli abbonamenti alla stagione di prosa saranno in vendita a partire dal 12 novembre. I biglietti degli spettacoli di prosa saranno in vendita a partire dal 26 novembre 2024.

Sarà possibile acquistare abbonamenti e biglietti dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30, all’Infopoint del Castello Episcopio, Largo Maria Immacolata (Tel. 0995620427 – infopoint@comune.grottaglie.ta.it).

Il giorno di rappresentazione a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti direttamente in teatro, esclusivamente nella tariffa intera: i biglietti ridotti potranno essere acquistati esclusivamente presso l’Infopoint. I biglietti saranno in vendita anche on line e nei punti vendita Vivaticket.

Orario delle rappresentazioni