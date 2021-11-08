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Puglia, stanziamento per l’archivio della Gazzetta del Mezzogiorno Oggi in consiglio regionale la proposta

9 Novembre 2021
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Di Nino Sangerardi:

Viene discussa oggi in Consiglio regionale la proposta di Legge  denominata “Archivio de La Gazzetta del Mezzogiorno . Contributo per l’ordine,inventario e conservazione “ firmata dai consiglieri Fabiano Amati, Filippo Caracciolo, Gianfranco Lopane, Massimiliano Stellato, Francesco Paolicelli .

Dispositivo approvato all’unanimità dalla IV Commissione consiliare presieduta dal consigliere Donato Metallo.

La Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia in data 18 settembre 2020 ha dichiarato l’Archivio della Gazzetta del Mezzogiorno “ d’interesse storico particolarmente importante “.

Obiettivo della norma  è rafforzare  “ l’intento pubblicistico attraverso la disponibilità dell’Archivio in favore del Consiglio regionale “  affinché tutti possano accedere per motivi di ricerche e studio.

Archivio – proprietà di Edisud spa e Mediterranea spa con sede legale in Bari—formato da fondi e serie che documentano la vita del giornale negli anni in tutte le sue complessità : dai profili gestionali e amministrativi a quelli editoriali intellettuali e culturali con riferimento a tutte le redazioni, centrali e locali, che si sono succedute.

Al fine di  ordinare e conservare l’Archivio la Legge prevede una sovvenzione di 250 mila euro destinata al soggetto giuridico proprietario del medesimo.

L’erogazione da attuare su presentazione di una dettagliata e motivata stima dei costi e definita con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.

L’assessore regionale alla Cultura, Massimo Bray ex Ministro dei Beni Culturali e turismo nel Governo presieduto da Enrico Letta(Pd), manifestando particolare attenzione al disegno legislativo ha suggerito l’opportunità di “ ottenere la partecipazione da parte del Ministero e di prevedere un progetto esecutivo di digitalizzazione dell’Archivio prevedendo il contributo nelle misure stabilite a livello generale per progetti di tale portata “ .

Suggerimenti accolti da Commissione e sottoscrittori della Legge che saranno oggetto di emendamenti formalizzati dall’Assessorato e considerati nella seduta del Consiglio regionale .


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