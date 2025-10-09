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9 Ottobre 2025
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Di seguito un comunicato diffuso dal consiglio regionale della Puglia:

Con proprio Decreto del 24 settembre 2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n.5 Straordinario del 24/09/2025, il presidente della Giunta regionale ha fissato le date per le elezioni regionali il 23/24 novembre 2025.
Si comunica, pertanto, che dalla data del 9 ottobre 2025, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla L.28/00 “cosiddetta Par Condicio”, alla L.313/03 e ai Regolamenti che saranno emanati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.


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