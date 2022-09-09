Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 09 settembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 260
Provincia di Bat: 34
Provincia di Brindisi: 81
Provincia di Foggia: 73
Provincia di Lecce: 193
Provincia di Taranto: 117
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: 5
12.024
Persone attualmente positive
166
Persone ricoverate in area non critica
8
Persone in terapia intensiva
1.440.130
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 470.469
Provincia di Bat: 126.419
Provincia di Brindisi: 137.996
Provincia di Foggia: 207.093
Provincia di Lecce: 300.162
Provincia di Taranto: 198.721
Residenti fuori regione: 15.344
Provincia in definizione: 4.970