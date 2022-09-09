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Puglia: 1461174 positivi a test corona virus, incremento di 773 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

9 Settembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 09 settembre 2022

773

Nuovi casi

9.053

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 260
Provincia di Bat: 34
Provincia di Brindisi: 81
Provincia di Foggia: 73
Provincia di Lecce: 193
Provincia di Taranto: 117
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: 5
12.024

Persone attualmente positive

166

Persone ricoverate in area non critica

8

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.461.174

Casi totali

12.550.405

Test eseguiti

1.440.130

Persone guarite

9.020

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 470.469
Provincia di Bat: 126.419
Provincia di Brindisi: 137.996
Provincia di Foggia: 207.093
Provincia di Lecce: 300.162
Provincia di Taranto: 198.721
Residenti fuori regione: 15.344
Provincia in definizione: 4.970

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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