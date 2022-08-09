Stando a prime ricostruzioni dei carabinieri il 56enne originario del barese ha tentato di aggredire la moglie da cui si stava separando (anche lei originaria della Puglia) rompendo con una raatrelliera per biciclette il finestrino dell’auto con a bordo la donna, poi colpita con un coltello.

Ricoverata in ospedale non è in gravi condizioni.

L’uomo è poi andato a casa e nel garage si è ucciso utilizzando, verosimilmente, una balestra. Accaduto a Torre di Mosto (Venezia). La donna aveva denunciato il 56enne Michele Beato per maltrattamenti, l’uomo da circa due mesi non lavorava più come guardia giurata.