Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“A seguito delle intese di questi giorni con Trenitalia, sarà assicurato alla città di Taranto, durante i Giochi del Mediterraneo, un nuovo collegamento Taranto – Roma – via Bari, nel periodo che va dal 21 agosto al 3 Settembre 2026 – esordisce il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro -. Questo è un passaggio importante per Taranto e per la Puglia che accoglieranno nelle prossime settimane migliaia di persone per una delle manifestazioni sportive più importanti del Paese.

Allo stesso tempo – prosegue Decaro – chiediamo però che questo collegamento resti stabile anche dopo i Giochi, prevedendo anche le condizioni di “servizio a mercato” come richiesto da Trenitalia. Noi riteniamo che il servizio su questa tratta ferroviaria possa essere attrattivo nei confronti della comunità tarantina, visti i lavori di ammodernamento che si stanno facendo sulla tratta Bari Napoli e Roma che ridurranno i tempi di percorrenza. Allo stesso tempo abbiamo chiesto al ministro Salvini e a Trenitalia di valutare la possibilità, compatibilmente con i lavori in corso, di aumentare le corse tra Lecce e Roma perché se da un lato riduciamo i tempi di percorrenza dobbiamo aumentare il numero delle corse per ridurre anche i tempi di attesa tra un treno e l’altro per i cittadini pugliesi. Ci auguriamo – conclude Decaro – che Trenitalia, come ha fatto in questa occasione, possa valutare positivamente la nostra richiesta e garantire alla Puglia finalmente collegamenti più stabili ed efficaci”.