rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

11 Giugno 2026
Campionato del mondo di calcio: tutte le partite AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Treni: Taranto-Roma via Bari, collegamento in occasione dei Giochi del Mediterraneo Dal 21 agosto al 3 settembre

9 Luglio 2026
mde

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“A seguito delle intese di questi giorni con Trenitalia, sarà assicurato alla città di Taranto, durante i Giochi del Mediterraneo, un nuovo collegamento Taranto – Roma – via Bari, nel periodo che va dal 21 agosto al 3 Settembre 2026 – esordisce il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro -. Questo è un passaggio importante per Taranto e per la Puglia che accoglieranno nelle prossime settimane migliaia di persone per una delle manifestazioni sportive più importanti del Paese.

Allo stesso tempo – prosegue Decaro – chiediamo però che questo collegamento resti stabile anche dopo i Giochi, prevedendo anche le condizioni di “servizio a mercato” come richiesto da Trenitalia. Noi riteniamo che il servizio su questa tratta ferroviaria possa essere attrattivo nei confronti della comunità tarantina, visti i lavori di ammodernamento che si stanno facendo sulla tratta Bari Napoli e Roma che ridurranno i tempi di percorrenza. Allo stesso tempo abbiamo chiesto al ministro Salvini e a Trenitalia di valutare la possibilità, compatibilmente con i lavori in corso, di aumentare le corse tra Lecce e Roma perché se da un lato riduciamo i tempi di percorrenza dobbiamo aumentare il numero delle corse per ridurre anche i tempi di attesa tra un treno e l’altro per i cittadini pugliesi. Ci auguriamo – conclude Decaro – che Trenitalia, come ha fatto in questa occasione, possa valutare positivamente la nostra richiesta e garantire alla Puglia finalmente collegamenti più stabili ed efficaci”.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

incidente stradale

Bari: scontro auto-moto, morto 19enne Oggi

Screenshot 20260709 110237

Torre Canne: bomba al bancomat Nella notte

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione