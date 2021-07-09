Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 9 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 5.875 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 44 casi positivi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.726.848 test.

244.936 sono i pazienti guariti.

2.136 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.722 così suddivisi:

95.263 nella Provincia di Bari;

25.608 nella Provincia di Bat;

19.843 nella Provincia di Brindisi;

45.198 nella Provincia di Foggia;

27.051 nella Provincia di Lecce;

39.568 nella Provincia di Taranto;

817 attribuiti a residenti fuori regione;

374 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/fEMhO