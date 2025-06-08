Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Puglia Showcase 2025, il format della vetrina di teatro e danza pugliese, dopo le edizioni di Roma e Napoli, si terrà finalmente in Puglia dal 2 al 5 luglio tra il Teatro Comunale di Cisternino Paolo Grassi, il Teatro Verdi di Martina Franca e la dimora di Carlo Formigoni in Valle d’Itria in un’edizione speciale dedicata al maestro Formigoni, figura chiave del teatro europeo, profondamente legato alla nostra terra.

Quattro giornate, 11 produzioni di teatro e danza contemporanea in un focus interamente dedicato alla Puglia con uno sguardo al panorama nazionale e internazionale, incontri, un osservatorio delle nuove generazioni sul teatro pugliese, momenti di approfondimento tra artisti, operatori, critici teatrali, giornalisti e istituzioni.

Invitati, parteciperanno oltre 50 operatori del settore (direttori di festival, circuiti teatrali, teatri italiani e internazionali tutti in platea per vedere o rivedere spettacoli teatrali pugliesi allestiti per l’occasione e selezionati tramite avviso pubblico da una commissione di esperti internazionale composta da Alberto Benedetto (direttore di produzione del Piccolo Teatro di Milano), Valeria Ciabattoni (direttrice del circuito multidisciplinare CEDAC – Sardegna), Aldo Miguel Grompone (esperto di teatro e relazioni internazionali), Carmen Romero (direttrice generale della Fundacion TeatroAMil – Cile).

https://archivio.teatropubblicopugliese.it/public/AT_3376_esito_comitato-artistico1072.pdf .

Una sorta di Salone del teatro e della danza, una piattaforma di incontro per uno confronto professionale di settore.

Protagoniste dell’edizione 2025 con i loro spettacoli aperti anche al pubblico saranno: Compagnia Licia Lanera “Con la Carabina” (Premio Ubu 2022), Equilibrio Dinamico con “La Sagra della Primavera, il Rituale del Ritorno”, Ura Teatro con “Verba Manent. Canto per Ennio De Giorgi”, Compagnia Eleina D. con “Phobos”, ResExtensa-Porta d’Oriente con “Wolf Spider”, Compagnia del Sole con “Quando le Stelle Caddero nel fiume”, Balletto del Sud con “Wassily B3/Ekphora / Effetto Lazarus”, Areté Ensamble con “Il Dio del Massacro”, Teatro Koreja con “X di Xylella, Bibbia e Alberi Sacri”, Principio Attivo Teatro con “Il Grande Spavento” e Teatro dei Borgia con “Festa di confine”.

PSC2025 nasce con l’obiettivo di promuovere scambi artistici nel settore teatrale e aprire le frontiere regionali alle proposte internazionali. È un progetto della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, ideato e realizzato da Puglia Culture che dal 2012 ospita operatori da tutto il mondo in Puglia e in Italia. Questa edizione sarà in collaborazione con il Comune di Cisternino, il Comune di Martina Franca, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – DIRIUM (Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica) e in partnership con ANCT (Associazione Nazionale Critici di Teatro) e l’Ordine dei Giornalisti Puglia.

Nella dimora di Formigoni, inoltre, ogni sera a intrattenere ospiti e pubblico, l’appuntamento da non perdere è il Villaggio Puglia: aperitivi con il meglio dell’enogastronomia pugliese, musica dal vivo e show cooking, realizzato con il sostegno dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia.