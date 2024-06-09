Come accaduto ieri sono le 62 località in cui hanno luogo anche le elezioni comunali a tenere a livelli più alti, o anche meno bassi, la percentuale di affluenza nella regione.
Di seguito i dati delle ore 12 su base provinciale.
Legenda: percentuale europee a sinistra, percentuale comunali a destra (fra parentesi il numero di Comuni interessati dalle elezioni amministrative)
Città metropolitana di Bari 25,1-35,66 (9)
Provincia di Barletta-Andria Trani 18,7-47,41 (1)
Provincia di Brindisi 20,19-40,41 (3)
Provincia di Foggia 23-37,99 (16)
Provincia di Lecce 24,83-43,22 (29)
Provincia di Taranto 18,69-36,06 (4)
PUGLIA 22,75-38,35 (62)