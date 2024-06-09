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Elezioni: in Puglia affluenza europee ore 12 a meno del 23 per cento, comunali oltre il 38 per cento Si vota fino alle 23

9 Giugno 2024
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Come accaduto ieri sono le 62 località in cui hanno luogo anche le elezioni comunali a tenere a livelli più alti, o anche meno bassi, la percentuale di affluenza nella regione.

Di seguito i dati delle ore 12 su base provinciale.

Legenda: percentuale europee a sinistra, percentuale comunali a destra (fra parentesi il numero di Comuni interessati dalle elezioni amministrative)

Città metropolitana di Bari 25,1-35,66 (9)

Provincia di Barletta-Andria Trani 18,7-47,41 (1)

Provincia di Brindisi 20,19-40,41 (3)

Provincia di Foggia 23-37,99 (16)

Provincia di Lecce 24,83-43,22 (29)

Provincia di Taranto 18,69-36,06 (4)

PUGLIA 22,75-38,35 (62)

 


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