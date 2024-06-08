Didacta Italia arriva in Puglia

Di Nino Sangerardi: Didacta Italia, il più importante evento fieristico nazionale dedicato alla formazione e all'innovazione scolastica, dopo il successo dell'ultima edizione svoltasi alla Fortezza da Basso di Firenze nel marzo scorso, arriva in Puglia dal 16 al 18 ottobre 2024. L'Edizione Puglia ospitata in Bari,negli spazi della Fiera del Levante, su un'area di 12 mila metri quadri dove verranno allestite le sale formative (per i workshop immersivi e i seminari) e gli stand delle aziende dell'intera filiera del mondo della scuola. Un evento rivolto a tutti i livelli di istruzione e formazione: nido, 0-6, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali, ITS, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale; oltre ai professionisti del settore scoalstico, alle aziende e a tutti gli addetti ai lavori. Coinvolte tutte le categorie del comparto : dirigenti scolastici, docenti, formatori, i principali ordini professionali e gli amministratori locali. Nel corso della manifestazione verrà realizzato un Programma scientifico di altissimo livello e, come l'edizione nazionale, si avvarrà di un Comitato organizzatore del quale fanno parte-- a fianco della Regione Puglia e di Firenze Fiera-- il Ministero dell'Istruzione e Merito, Didacta International e gli Uffici scolastici regionali di Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Campania e Sicilia. Partner scientifico INDIRE: istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa. Ad inizio luglio, con la pubblicazione del Programma scientifico sul sito fieradidacta.indire.it i docenti di ogni ordine e grado potranno iscriversi agli eventi per l'ottenimento dei crediti formativi. Per quanto riguarda l'iscrizione è necessario accedere al programma sul sito internet, selezionare le attività interessate e completare la procedura con l'acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.