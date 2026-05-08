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foto international writing 2026

Di Nino Sangerardi:

Si terrà a Matera dal lunedì 7 a sabato 12 settembre 2026, nell’ambito della trentaduesima edizione del Premio Energheia, l’International Writing Course (laboratorio di scrittura in lingua inglese).
Evento organizzato dall’Associazione Energheia, con il coinvolgimento dell’Ambasciata di Spagna in Italia, della Sorbona, dell’Università degli Studi della Basilicata e del Comune di Matera.
La sesta edizione dell’International Writing Course, vedrà la presenza di scrittori e autori quali Rubén Abella (Spagna), Sandra Buljanović Simonović(Serbia), Maria Chatzikyriakidou (Grecia), Fernando Clemot (Spagna), Ulf Peter Hallberg (Svezia), Dylan Lyons (Irlanda), “e si svolgerà esclusivamente in lingua inglese, nell’ottica di una sempre più presente coscienza europea di interazione e scambio tra giovani provenienti da vari Paesi”.
Il corso, gratuito, è rivolto sia ai finalisti che ai vincitori del Premio Energheia Europa 2026, nonché a giovani scrittori e a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della scrittura di età compresa tra i 18 e i 30 anni con una buona conoscenza della lingua.
I docenti provengono da diverse Università, Madrid, Atene, Dublino, Belgrado.
“L’iniziativa che gli amici di Energheia ripropongono, dopo il buon esito degli scorsi anni, rappresenta – dichiara l’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez – un modo per confrontare mondi e modi di pensare, trovando nella differenza l’arricchimento, superando l’egoismo del piccolo recinto, dove il confronto possa essere costruttivo e libero, in cui la parola più che mai è ancora lo strumento più potente di affermazione e di dissenso”.
Per il laboratorio è consentita la partecipazione dei docenti degli Istituti Scolastici Superiori, che potranno inviare la loro adesione alla mail: energheia@energheia.org indicando i loro dati, indirizzo postale e Istituto di riferimento.
In merito alle iscrizioni occorre compilare gli appositi formulari inseriti nelle diverse locandine e si potrà accedere fino ad un massimo di 45 partecipanti per ciascun laboratorio.
Entrambi i laboratori si svolgeranno presso la sede dell’Università degli Stui della Basilicata di Matera, in Via Castello. I partecipanti, al termine dei due percorsi, produrranno un racconto breve, elaborato durante le lezioni, che saranno raccolti in un’antologia digitale, e verrà rilasciato un attestato di frequenza che sarà obbligatoria.
La data ultima di presentazione della propria candidatura, per aderire ad una delle proposte, è fissata per il 30 luglio 2026. Dopo alcuni giorni verrà inviato agli iscritti la comunicazione ufficiale.
Per quanto non previsto dai regolamenti di ciascun Corso, si applicheranno le decisioni prese ad insindacabile giudizio degli organizzatori.


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