Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Uno spazio multisensoriale dedicato ai ragazzi con autismo, progettato per favorire riabilitazione e interazione attraverso stimoli calibrati e percorsi personalizzati. È stato inaugurato lunedì, in Piazza del Cinquecentenario a Cerignola, Synensia, un luogo che nasce a Terravecchia, quartiere storico e complesso della città, protagonista negli ultimi anni di un percorso concreto di rigenerazione sociale e urbana grazie al lavoro congiunto di istituzioni, terzo settore e comunità locale.

Un risultato sostenuto dalla Regione Puglia, attraverso il bando “Impresa possibile”, all’interno di uno spazio già rigenerato con il programma “Luoghi Comuni”. All’inaugurazione ha partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, che ha sottolineato il valore simbolico e operativo dell’intervento.

“Non è un caso che questo spazio nasca a Terravecchia – ha dichiarato –: qui abbiamo imparato che la rigenerazione non è solo recupero fisico degli spazi, ma costruzione quotidiana di relazioni, opportunità e fiducia. ‘Synensia’ è tutto questo: tecnologia avanzata, ma soprattutto umanità messa al centro”.

Il nuovo ambiente multisensoriale arricchisce le attività della cooperativa sociale “Un Sorriso per Tutti”, da anni presidio attivo in Piazza del Cinquecentenario. Un lavoro paziente che ha contribuito a trasformare l’area in un punto di riferimento per bambini, adolescenti, famiglie e anziani, attraverso progetti educativi, culturali e sociali.

“Esistono infrastrutture che non si misurano in chilometri o in assi portanti, ma in vite trasformate, in comunità tenute insieme, in bambini che crescono con opportunità che prima non avevano – ha dichiarato l’assessore -. Questa piazza è una di quelle infrastrutture, forse la più importante che Cerignola abbia prodotto negli ultimi anni. Quando guardiamo il documento che racconta la storia di questo luogo, troviamo fotografie di spazi vandalizzati, lavandini divelti, pavimenti devastati. Spazi abbandonati alla criminalità e al degrado. Eppure oggi quegli stessi ambienti ospitano uno spazio multisensoriale e di riabilitazione. Questo passaggio non è un dettaglio: è la sintesi di cosa significa fare politica pubblica sul serio. ‘Luoghi Comuni’ restituisce spazi ai territori e li rimette in funzione, ‘Impresa possibile’ dà gambe alle idee: qui vediamo entrambe le cose insieme, in uno spazio che diventa inclusione, impresa sociale e lavoro”, ha concluso l’assessore regionale.

Proprio il lavoro è uno degli effetti più concreti di questo percorso: diversi giovani del quartiere, prima fuori dai circuiti occupazionali, sono oggi coinvolti nelle attività della cooperativa, contribuendo a costruire servizi per la comunità e nuove forme di economia sociale. “Synensia” si inserisce in questo contesto come un presidio innovativo: una stanza dove luci, suoni e superfici tattili diventano strumenti per abbattere le barriere comunicative e accompagnare i ragazzi con autismo in percorsi di autonomia e relazione.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Cerignola, la vicesindaca e assessora comunale alle Politiche sociali, il dirigente regionale del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà, la consigliera comunale delegata alla Promozione di eventi e iniziative culturali, la dirigente comunale ai Servizi sociali, il presidente della cooperativa Angelo Minardi e l’équipe multidisciplinare dello spazio.