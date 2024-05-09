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Maltempo, allerta temporali: la Puglia con tarantino e Salento fra le regioni in codice giallo Protezione civile, previsioni meteo

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Alcune regioni oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra esse la Puglia, più precisamente il tarantino ed il Salento.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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