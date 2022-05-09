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9 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 09 maggio 2022

1.209

Nuovi casi

9.166

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 431
Provincia di Bat: 64
Provincia di Brindisi: 140
Provincia di Foggia: 134
Provincia di Lecce: 279
Provincia di Taranto: 147
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 5
93.689

Persone attualmente positive

526

Persone ricoverate in area non critica

25

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.092.617

Casi totali

10.718.303

Test eseguiti

990.575

Persone guarite

8.353

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 359.001
Provincia di Bat: 97.151
Provincia di Brindisi: 102.458
Provincia di Foggia: 160.063
Provincia di Lecce: 216.377
Provincia di Taranto: 145.957
Residenti fuori regione: 8.140
Provincia in definizione: 3.470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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