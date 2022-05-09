Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 09 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 431
Provincia di Bat: 64
Provincia di Brindisi: 140
Provincia di Foggia: 134
Provincia di Lecce: 279
Provincia di Taranto: 147
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 5
93.689
Persone attualmente positive
526
Persone ricoverate in area non critica
25
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 359.001
Provincia di Bat: 97.151
Provincia di Brindisi: 102.458
Provincia di Foggia: 160.063
Provincia di Lecce: 216.377
Provincia di Taranto: 145.957
Residenti fuori regione: 8.140
Provincia in definizione: 3.470