Di seguito un comunicato diffuso da Francesca Franzoso, consigliere regionale della Puglia:

“Cassa integrazione col contagocce, manovra d’emergenza, da 650 milioni, ferma agli annunci. Gli interventi di Michele Emiliano per la ripresa economica pugliese sono ancora nel limbo e rischiano, se ulteriormente rinviati, di comprometterla definitivamente”.

Lo dichiara Francesca Franzoso consigliere regionale.

“La fantomatica manovra da 450 milioni di euro annunciata ad aprile, prosegue Franzoso, è lievitata a 665 milioni il 6 maggio. Dentro, si dice, ci sono soldi per far ripartire lavoro e imprese. Ma con due piccoli dettagli: dall’8 aprile ad oggi nessuno ha visto un euro perchè si tratta di soldi già destinati a determinate misure . Che si potranno spendere solo quando la rimodulazione delle risorse , della programmazione 2014 -2020 saranno autorizzate da Roma e Bruxelles. Solo allora diventeranno reali ed effettive.

Altro capitolo, la cig. Ci sono 123.554 pugliesi che attendono la cassaintegrazione relativa ancora al mese di marzo, a cui a breve si aggiungerà quella di aprile.

Lo Stato ha dato alla Regione la delega di convogliare nel sistema operativo tutte le domande di Cig in deroga attivate da 36.216 imprese pugliesi. Col risultato che tutti conosciamo: solo una manciata di pratiche (2.868) hanno completato l’iter ( decreto, verifica, autorizzazione, pagamento) le restanti sono ancora in attesa.

Insomma, conclude il consigliere, lavoratori e imprese aspettano solo Michele Emiliano. Quando avrà finito con le abbuffate televisive, i comunicati in cui annuncia vagonate di milioni, lo aspettiamo altrove, dove non si campa di annunci ma di fatti”.