Emiliano: sempre in dialogo con il governo, nel massimo rispetto istituzionale

Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

Il 18 maggio parrucchieri ed estetisti in Puglia riapriranno in sicurezza, prima del 1 giugno grazie al lavoro di Regione Puglia con i rappresentanti del settore e il professor Lopalco e sempre in dialogo con il Governo, nel massimo rispetto istituzionale.

Il 18 maggio parrucchieri ed estetisti in Puglia riapriranno. E riapriranno in sicurezza prima del 1 giugno grazie al… Publiée par Michele Emiliano sur Samedi 9 mai 2020