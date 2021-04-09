Oggi i nuovi colori delle regioni. L’ordinanza del ministro della Salute farà prevedibilmente passare in arancione la Lombardia, forse l’Emilia Romagna ed il Friuli Venezia Giulia. La Puglia, che secondo alcune fonti ieri sembrava in procinto di passare in arancione, vede prospettarsi in realtà un’altra settimana in zona rossa.

L’indice di trasmissibilità corona virus Rt è in calo a livello nazionale: 0,92 rispetto a 0,98 di una settimana fa. Sempre in ambito nazionale è in diminuzione l’incidenza di casi: 185 su centomila abitanti, stando ai dati forniti stamattina.