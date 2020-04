Alle informazioni di cui è al corrente il Comune non corrisponde il grafico del bollettino epidemiologico

“Ci giunge notizia di un nuovo caso di un concittadino colpito da Covid19 ricoverato al Moscati di Taranto. Siamo vicini alla sua famiglia e gli auguriamo di rimettersi presto. Non dobbiamo cedere a facili ottimismi e dobbiamo continuare a restare a casa perché è l’unico modo che abbiamo per combattere questo terribile nemico invisibile”. Così in serata il sindaco di Martina Franca ha comunicato un nuovo contagio. L’ottavo, secondo quanto ne sanno al Comune.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia, nella sua infografica, attribuiva alle 17 odierne, a Martina Franca, 11-20 casi. Non i sette fino ad allora conosciuti dal Comune. Nei giorni scorsi, quando il Comune riferiva di quattro casi, l’infogragica regionale faceva riferimento a 5-10.

Come vengono informate le amministrazioni locali? Sia nel tarantino che in altre province vari sindaci hanno protestato, sin dalle scorse settimane, presso i rispettivi prefetti.