Di seguito un comunicato diffuso da Assostampa Puglia:

Lascia sgomenti l’esito della selezione per l’incarico di addetto stampa dei Giochi Mediterraneo 2026, che si svolgeranno a Taranto, effettuata dal Comitato organizzatore. Senza entrare nel merito della correttezza formale della procedura, non si può non stigmatizzare la scelta finale, ricaduta su una giornalista pensionata settantenne, nonostante la partecipazione di numerosi e qualificati colleghi e colleghe in età lavorativa, molti dei quali precari e disoccupati. Evidentemente per chi ha valutato le candidature i Giochi del Mediterraneo non devono essere un’occasione né per valorizzare i professionisti che lavorano sul territorio né per dare qualche opportunità a chi il lavoro non ce l’ha. Senza nulla togliere alla prescelta, si è trattato di una scelta incomprensibile che mortifica i numerosi giornalisti senza un’occupazione fissa, la dimostrazione che i piagnistei sulla fuga dei cervelli dalla Puglia sono soltanto ipocrite lacrime di coccodrillo perché, alla prima occasione, non si fa altro che fornire a chi cerca lavoro un pretesto per andare via. Vista la quantità di soldi pubblici investiti nell’evento, l’Associazione della Stampa di Puglia auspica che i rappresentanti delle istituzioni intervengano per spingere il Comitato organizzatore dei Giochi a rivedere una decisione che umilia i numerosi giornalisti, giovani e un po’ meno giovani, in cerca di lavoro. È opportuno, infatti, che le risorse pubbliche siano utilizzate per dare un’occasione a chi un lavoro vero non ce l’ha e non per premiare chi, per età e status, i propri problemi occupazionali e di sostentamento li ha risolti da tempo.

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Di seguito un comunicato diffuso dal nuovo comitato organizzatore Giochi del Mediterraneo 2026:

Il Nuovo Comitato Organizzatore dei giochi del mediterraneo Taranto 2026 ha proceduto all’individuazione dell’addetto stampa attraverso un avviso pubblico e una selezione per titoli e colloquio, affidata ad una Commissione di valutazione.

Alla procedura hanno partecipato numerosi professionisti e la candidata risultata idonea ha ottenuto il punteggio più alto sulla base dei criteri previsti dal bando.

In ogni selezione pubblica si ritiene che debbano prevalere esclusivamente il merito e la competenza richiesti, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e delle norme che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche legata all’età. L’obiettivo primario del Nuovo Comitato è garantire l’immediata operatività di un profilo altamente qualificato, elementi imprescindibili per un evento complesso e di portata internazionale, andando a selezionare figure dotate di comprovata esperienza e competenza.

Il Comitato, pur comprendendo le preoccupazioni del sindacato riguardo al mercato del lavoro giornalistico, respinge l’idea che la valorizzazione del merito e dell’esperienza consolidata rappresenti un’umiliazione per il territorio.