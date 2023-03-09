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6 Maggio 2026
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Puglia: 1627811 positivi a test corona virus, incremento di 150 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

9 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 09 marzo 2023

150

Nuovi casi

3.833

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 51
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 12
Provincia di Foggia: 9
Provincia di Lecce: 54
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 0
2.947

Persone attualmente positive

88

Persone ricoverate in area non critica

1

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.627.811

Casi totali

13.842.886

Test eseguiti

1.615.198

Persone guarite

9.666

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.433
Provincia di Bat: 136.067
Provincia di Brindisi: 155.878
Provincia di Foggia: 226.228
Provincia di Lecce: 346.716
Provincia di Taranto: 218.946
Residenti fuori regione: 17.157
Provincia in definizione: 5.386

 

 

 

 

 

 

 


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