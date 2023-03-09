Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 09 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 51
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 12
Provincia di Foggia: 9
Provincia di Lecce: 54
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 0
2.947
Persone attualmente positive
88
Persone ricoverate in area non critica
1
Persone in terapia intensiva
1.615.198
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.433
Provincia di Bat: 136.067
Provincia di Brindisi: 155.878
Provincia di Foggia: 226.228
Provincia di Lecce: 346.716
Provincia di Taranto: 218.946
Residenti fuori regione: 17.157
Provincia in definizione: 5.386