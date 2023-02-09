Di Martino Abbracciavento:



Arriva in Puglia l’abbonamento unico per viaggiare in tutta la regione con treni e bus.

La giunta Emiliano ha infatti approvato “l’abbonamento integrato”, che autorizza Ferrovie del Gargano Srl, Ferrotramviaria Spa, Ferrovie Appulo Lucane srl, Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici Srl ad adottare una tariffa di abbonamento integrato ferroviario-automobilistico; questa tariffa consentirà con lo stesso abbonamento, di viaggiare sia su tratte ferroviarie, che su tratte con i bus di una stessa società di trasporto.

L’abbonamento integrato sarà ottenuto incrementando del 5% l’importo più elevato tra i due abbonamenti, gli stessi dovranno essere di pari durata, con la stessa direttrice, e di una medesima società di trasporto.

In merito a questa nuova introduzione, l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia fa sapere che: “Questa decisione, nasce dalle numerose segnalazioni di utenti, titolari di abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, che hanno lamentato disagi e limitazioni dovuti all’impossibilità di far valere un unico abbonamento sia per il trasporto ferroviario che per quello automobilistico, in modo da evitare aggravi di costi. La difficoltà tecnica, derivante dalle nuove regole comunitarie e dall’esistenza di due diversi contratti, sarà così superata consentendo una corretta ripartizione dei ricavi derivanti da un abbonamento unico e integrato. Tale modifica tariffaria permetterà ai pendolari di utilizzare un servizio di trasporto in forma integrata multimodale, risparmiando, e offrirà un ulteriore incentivo all’uso dei mezzi pubblici”.