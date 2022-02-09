Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 09 febbraio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.374
Provincia di Bat: 330
Provincia di Brindisi: 456
Provincia di Foggia: 852
Provincia di Lecce: 1.278
Provincia di Taranto: 587
Residenti fuori regione: 28
Provincia in definizione: 39
102.430
Persone attualmente positive
747
Persone ricoverate in area non critica
67
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 223.166
Provincia di Bat: 66.898
Provincia di Brindisi: 61.772
Provincia di Foggia: 102.913
Provincia di Lecce: 107.604
Provincia di Taranto: 90.375
Residenti fuori regione: 4.822
Provincia in definizione: 2.176