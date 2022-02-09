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Puglia: 659726 positivi a test corona virus, incremento di 4944 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

9 Febbraio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 09 febbraio 2022

4.944

Nuovi casi

41.383

Test giornalieri

18

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.374
Provincia di Bat: 330
Provincia di Brindisi: 456
Provincia di Foggia: 852
Provincia di Lecce: 1.278
Provincia di Taranto: 587
Residenti fuori regione: 28
Provincia in definizione: 39
102.430

Persone attualmente positive

747

Persone ricoverate in area non critica

67

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

659.726

Casi totali

8.149.204

Test eseguiti

549.923

Persone guarite

7.373

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 223.166
Provincia di Bat: 66.898
Provincia di Brindisi: 61.772
Provincia di Foggia: 102.913
Provincia di Lecce: 107.604
Provincia di Taranto: 90.375
Residenti fuori regione: 4.822
Provincia in definizione: 2.176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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