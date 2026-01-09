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30 Aprile 2026
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Regione Puglia: assegnati i seggi del consiglio regionale Oggi la proclamazione dei 50 consiglieri

9 Gennaio 2026
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La corte d’appello di Bari ha assegnato i seggi del Consiglio regionale della Puglia. Non cambia nulla rispetto alle assegnazioni provvisorie che vennero diffuse da Eligendo. Cinquanta consiglieri proclamati (oltre al presidente Antonio Decaro): ecco il nuovo consiglio regionale.

Partito democratico 14 – Borraccino, Capone, Ciliento, De Santis, Lettori, Matarrelli, Minerva, Pagano, Paolicelli, Pentassuglia, Piemontese, Vaccarella, Vurchio

Decaro presidente 7 – Fischetti, Gioia, Miglietta, Rutigliano, Scapato, Spaccavento, Starace

Movimento 5 Stelle 4 – Angolano, Barone, Casili, La Ghezza

Per la Puglia 4 – Leo, Passero, Tammacco, Tutolo

Fratelli d’Italia 11 – Basile, Gatta, De Leonardis, Ferri, Gatta, Pagliaro, Perrini, Scatigna, Scianaro, Spina, Vietri

Forza Italia 5 – Di Cuia, Dell’Erba, Lanotte, Mazzotta*, Minuto

Lega/Unione di centro 4 – Cera, De Blasi, Romito, Scalera

Candidato presidente 1 – Lobuono

*lite pendente con la Regione Puglia 


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