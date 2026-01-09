La corte d’appello di Bari ha assegnato i seggi del Consiglio regionale della Puglia. Non cambia nulla rispetto alle assegnazioni provvisorie che vennero diffuse da Eligendo. Cinquanta consiglieri proclamati (oltre al presidente Antonio Decaro): ecco il nuovo consiglio regionale.
Partito democratico 14 – Borraccino, Capone, Ciliento, De Santis, Lettori, Matarrelli, Minerva, Pagano, Paolicelli, Pentassuglia, Piemontese, Vaccarella, Vurchio
Decaro presidente 7 – Fischetti, Gioia, Miglietta, Rutigliano, Scapato, Spaccavento, Starace
Movimento 5 Stelle 4 – Angolano, Barone, Casili, La Ghezza
Per la Puglia 4 – Leo, Passero, Tammacco, Tutolo
Fratelli d’Italia 11 – Basile, Gatta, De Leonardis, Ferri, Gatta, Pagliaro, Perrini, Scatigna, Scianaro, Spina, Vietri
Forza Italia 5 – Di Cuia, Dell’Erba, Lanotte, Mazzotta*, Minuto
Lega/Unione di centro 4 – Cera, De Blasi, Romito, Scalera
Candidato presidente 1 – Lobuono
*lite pendente con la Regione Puglia