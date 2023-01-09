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Puglia: 1608768 positivi a test corona virus, incremento di 430 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

9 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 09 gennaio 2023

430

Nuovi casi

4.586

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 139
Provincia di Bat: 36
Provincia di Brindisi: 45
Provincia di Foggia: 50
Provincia di Lecce: 106
Provincia di Taranto: 52
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 0
18.843

Persone attualmente positive

253

Persone ricoverate in area non critica

16

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.608.768

Casi totali

13.546.924

Test eseguiti

1.580.460

Persone guarite

9.465

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 514.679
Provincia di Bat: 134.956
Provincia di Brindisi: 153.991
Provincia di Foggia: 224.158
Provincia di Lecce: 341.999
Provincia di Taranto: 216.674
Residenti fuori regione: 16.956
Provincia in definizione: 5.355

 

 

 

 

 

 

 


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