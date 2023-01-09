Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 09 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 139
Provincia di Bat: 36
Provincia di Brindisi: 45
Provincia di Foggia: 50
Provincia di Lecce: 106
Provincia di Taranto: 52
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 0
18.843
Persone attualmente positive
253
Persone ricoverate in area non critica
16
Persone in terapia intensiva
1.580.460
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 514.679
Provincia di Bat: 134.956
Provincia di Brindisi: 153.991
Provincia di Foggia: 224.158
Provincia di Lecce: 341.999
Provincia di Taranto: 216.674
Residenti fuori regione: 16.956
Provincia in definizione: 5.355