Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 09 gennaio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.310
Provincia di Bat: 445
Provincia di Brindisi: 949
Provincia di Foggia: 501
Provincia di Lecce: 1.197
Provincia di Taranto: 431
Residenti fuori regione: 60
Provincia in definizione: 11
62.330
Persone attualmente positive
428
Persone ricoverate in area non critica
40
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 125.223
Provincia di Bat: 35.291
Provincia di Brindisi: 31.184
Provincia di Foggia: 59.585
Provincia di Lecce: 48.846
Provincia di Taranto: 50.147
Residenti fuori regione: 2.361
Provincia in definizione: 746