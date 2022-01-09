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Puglia: 353383 positivi a test corona virus, incremento di 4904 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

9 Gennaio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 09 gennaio 2022

4.904

Nuovi casi

61.193

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.310
Provincia di Bat: 445
Provincia di Brindisi: 949
Provincia di Foggia: 501
Provincia di Lecce: 1.197
Provincia di Taranto: 431
Residenti fuori regione: 60
Provincia in definizione: 11
62.330

Persone attualmente positive

428

Persone ricoverate in area non critica

40

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

353.383

Casi totali

6.302.293

Test eseguiti

284.031

Persone guarite

7.022

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 125.223
Provincia di Bat: 35.291
Provincia di Brindisi: 31.184
Provincia di Foggia: 59.585
Provincia di Lecce: 48.846
Provincia di Taranto: 50.147
Residenti fuori regione: 2.361
Provincia in definizione: 746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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