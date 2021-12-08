Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 08 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 156
Provincia di Bat: 9
Provincia di Brindisi: 81
Provincia di Foggia: 82
Provincia di Lecce: 80
Provincia di Taranto: 52
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 4
4.833
Persone attualmente positive
141
Persone ricoverate in area non critica
18
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.757
Provincia di Bat: 28.905
Provincia di Brindisi: 22.552
Provincia di Foggia: 50.323
Provincia di Lecce: 33.577
Provincia di Taranto: 43.254
Residenti fuori regione: 1.064
Provincia in definizione: 549