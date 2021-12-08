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Puglia: 281981 positivi a test corona virus, incremento di 468 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

8 Dicembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 08 dicembre 2021

468

Nuovi casi

20.631

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 156
Provincia di Bat: 9
Provincia di Brindisi: 81
Provincia di Foggia: 82
Provincia di Lecce: 80
Provincia di Taranto: 52
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 4
4.833

Persone attualmente positive

141

Persone ricoverate in area non critica

18

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

281.981

Casi totali

4.948.367

Test eseguiti

270.244

Persone guarite

6.904

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.757
Provincia di Bat: 28.905
Provincia di Brindisi: 22.552
Provincia di Foggia: 50.323
Provincia di Lecce: 33.577
Provincia di Taranto: 43.254
Residenti fuori regione: 1.064
Provincia in definizione: 549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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