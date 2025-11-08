In sette regioni o parti di esse, oggi, è allerta temporali. In Puglia, fino alle 8, il codice giallo riguarda la fascia adriatica barese, la Valle d’Itria, il tarantino e il Salento. Fino alle 12 il settore Gargano e Tremiti: si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nelle ore serali fino alle prime ore del mattino, sul

settore occidentale della Puglia garganica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.”

(immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia)